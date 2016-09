Horoscopul zilei de joi, 7 iulie 2016

BERBEC – Nu te crampona de fleacuri, pentru ca in situatia de acum nu merita sa acorzi atata atentie detaliilor. Fii mai superficial, mai lejer in aprecieri, si ignora acele maruntisuri care, daca te opresti la ele prea serios, te-ar putea opri din elan. Spune de fiecare data cand dai piept cu un hop ca va trece, ca nu-i nimic, ca e o bagatela, si aceasta atitudine pozitiva se va dovedi a fi salvatoare. Cu cat stai si analizezi orice detaliu, cu atat consumi din resursele tale de timp, de energie, de optimism. Esti pe drumul cel bun spre reusita finala, dar nu-ti pune singur piedici de la orice nimic. Spune sigur pe tine: merge excelent!

TAUR – Nu-i picta pe cei din fata ta in alte culori decat merita, pentru ca a privi realist relatiile in care esti implicat te ajuta sa le dezvolti pe terenul potrivit. A idolatriza pe un om banal sau a reduce la zero pe un geniu nu par a fi cele mai corecte moduri de a privi pe cel din fata ta, ca atare cunoaste-l mai bine inainte de a-l caracteriza si eticheta. Azi ai putea fi tentat sa-l privesti prin niste ochelari care ii schimba acestuia culoarea, deci da jos ochelarii si vezi cu ochii tai, asa cum e el cu adevarat. Nimeni nu e perfect, tot asa cum nimeni nu e demn de critica pe nedrept, deci fii just in aprecieri.

GEMENI – Priveste la cei mici cat de sincer ofera ceea ce au ei de oferit. Nu asteapta nimic in schimb, si ar fi bine sa te comporti si tu ca si ei, cu aceeasi deschidere, cu aceeasi inocenta, cu aceeasi bucurie de a darui. Nu oferi nimic sperand recunostinta sau cine stie ce recompense, candva, pentru ca gestul tau de generozitate nu merita cantarit in acest mod: ce obtin sau ce-mi dai daca-ti dau? Nu e o investitie aici, e o oferta altruista, care nu cere absolut nimic inapoi. Ti-ar ajunge doar zambetul celui care primeste gestul tau, linistea de pe chipul lui, eventual si problema sa rezolvata, deci dedica-te cu inima deschisa. Da, gratis, pro bono!

RAC – Bucura-te si de cele mai marunte lucruri frumoase care iti ies azi in cale. Nu astepta evenimente iesite din comun, spectaculoase, stralucitoare, pentru ca bucuria poate veni si din maruntisuri. Comporta-te ca un copil care descopera in jurul lui atat de multe lucruri minore, dar atat de frumoase care il fac sa se simta bine. Joaca-te cu un dram de inocenta, nu pune la suflet nimic ci descopera ceea ce, ca om mare, nu ai timp sa observi: o pisicuta la geam, o floare aparuta pe un strat, un nor de forma ciudata pe cer. Ai sa vezi ca astfel de atitudine, usor infantila, dar relaxata, te bine dispune imediat!

LEU – Candva ai emis judecati foarte aspre la adresa cuiva si tot duci dupa tine resentimentele. Azi ceva iti spune ca te-ai pripit, ca ai judecat gresit niste cuvinte fara sa analizezi unde era adevarul. Azi ai putea descoperi unele indicii care iti atrag atentia ca ai gresit in felul cum ai reactionat si vezi ca adevarul era undeva la mijloc. Recunoaste ca ai judecat pripit si intinde o mana spre reconciliere fata de cel pe care l-ai acuzat mai apoi pe nedrept. Si el abia asteapta sa iasa adevarul la lumina si sa reluati relatia pe un teren pasnic si armonios. Lasa garda jos si renunta la orgoliu, pentru a vedea clar adevarul.

FECIOARĂ – Iubirea cere corectitudine, deci azi vei discuta cu persoana iubita despre acele valori esentiale pentru ca relatia voastra sa evolueze pe un teren bun. E vorba aici de moralitate, de fidelitate, de cinste, de adevar, deci, daca te simti cu musca pe caciula pe undeva, fa tot posibilul sa repari repede eroarea si mai apoi sa-i demonstrezi si celui drag ca esti ireprosabil. Si tu astepti de la el aceleasi gesturi de angajament deplin, pentru ca, daca exista deja urme fragile de indoiala si falsitate intre voi, e semn ca relatia voastra a alunecat intr-o zona periculoasa si trebuie sa restabiliti ordinea!

BALANŢĂ – Cand privesti spre etapele urmatoare ale planurilor la care iti aduci contributia, te cuprinde entuziasmul si nerabdarea. Probabil se prefigureaza deja rezultatele pe care le-ai visat, incat simti ca nu mai poti astepta pana acolo. Nu te grabi totusi, fiecare pas are rolul sau in constructia finala, si daca ai incerca sa sari peste unele etape care ti se par neimportante, ai putea scapa din vedere momente esentiale. Incet, pas cu pas, totul inainteaza spre telul cel mare, dar parca nu mai ai rabdare: ai vrea rezultate mai rapide.

SCORPION – Iubirea e planul celor mai frumoase discutii, declaratii, vorbe dulci. Esti mult mai romantic si tandru si reusesti sa exprimi in cuvinte ceea ce simti, astfel incat sa alungi orice urma de indoiala din sufletul partenerului. Si tu primesti, la randul tau, cele mai calde gesturi de afectiune si, intr-o atmosfera atat de sensibila, nu poti avea parte decat de clipe perfecte in doi. Fii pregatit sa faci o declaratie de amor, dar nu uita sa raspunzi la fel la gesturile tandre ce vin de la jumatatea ta, pentru ca si raspunsul e foarte important.

SĂGETĂTOR – Nimeresti la mijloc in conflictul dintre doua generatii, dar nu tii partea nici uneia dintre ele, indiferent de tabara din care ai putea face parte. Nu tii nici cu cei tineri, nici cu cei mai batrani, ci incerci sa ii pui la masa tratativelor cu calm si toleranta, pentru a ajunge la un consens. Joci rol de negociator, pentru ca reusesti sa ramai impartial si sa ii obligi cumva sa discute fata in fata, fara ostilitate si fara condescendenta. Nimeni nu e cu nimic mai presus, ci sigur exista o cale de mijloc: nici ca unul, nici ca altul.

CAPRICORN – Adu-ti aminte de vremea cand erai copil si comporta-te ca atunci. Elibereaza-te de griji, de frici, de stresul varstei actuale. Simte-te bine, liber sa faci ce vrei, redescopera copilul din tine. Iti dedici timpul lucrurilor frumoase, jucause si simple ale vietii alaturi de cei mici care sunt incantati de atentia pe care le-o acorzi. In fond, in adancul sufletului, ai ramas si tu ca si ei, un copil dornic de distractie si joaca, deci lasa la o parte problemele specifice adultilor. Chiar daca ai in agenda mai multe treburi de om mare, trateaza-le cu un soi de lejeritate si divertisment, ca si cum ar fi floare la ureche si ai sa vezi ce repede le duci la indeplinire.

VĂRSĂTOR – Formezi o pereche bine inchegata cu o persoana care te completeaza excelent. Fiecare vine in acest tandem cu alte resurse, cu atu-urile sale forte, iar tu esti sursa principala de imaginatie, de creativitate si de sensibilitate. Celalalt este un izvor de energie si, daca va uniti fortele intr-un sens comun, se va naste un proiect de succes. Ca e o prietenie de durata, ca e o poveste pasionanta de iubire sau o colaborare rentabila pentru amandoi, ai impresia ca ai gasit persoana cu care te intelegi cel mai bine.

PEŞTI – Se iveste o sansa noua la orizont si te atrage din ce in ce mai tare! Esti constient ca nu e usor de dus la capat ceea ce vrei sa incepi, dar merita eforturile. Apuca-te serios de treaba, oricat ar dura si oricat de greu ar fi, pentru ca la capat te asteapta numai rezultate excelente. E o idee brusca ce-ti vine dintr-o inspiratie geniala si te bazezi pe principiul bate fierul cat e cald si incepi sa construiesti ceea ce se naste acum in mintea ta. Cere ajutor la nevoie, asculta sfaturile practice care vin de la altii care poate au trecut si ei prin provocari similare si nu te opri din elan. Accepta schimbarea si mentine ritmul alert pana la capat!

