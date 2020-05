AG, lucrează în prezent la dezvoltarea unui medicament pentru tratarea Covid-19,

Vienna Insurance Group a investit în compania austriacă de biotehnologie Apeiron Biologics

AG, care lucrează în prezent la dezvoltarea unui medicament pentru tratarea Covid-19, potrivit unui comunicat al companiei.

Fondatorul companiei Apeiron Biologics,Josef Penninger a avut un rol important în dezvoltarea tratamentului, care este administrat unui grup de pacienţi cu Covid-19 ca parte a unui studiu clinic pan-european.

Cu sediul la Viena, compania Apeiron, este specializată în descoperirea şi dezvoltarea de imunoterapii inovatoare împotriva cancerului şi medicamente pentru tratamentul bolilor respiratorii. În contextul pandemiei Covid-19, compania se concentrează acum pe dezvoltarea unui medicament pentru combaterea acestei boli. Prin colaborarea cu Apeiron, Vienna Insurance Group vrea să contribuie la lupta împotriva Covid-19, îndeplinindu-şi astfel responsabilităţile sociale asumate.

“Ca asigurători, avem misiunea fundamentală de a proteja oamenii împotriva riscurilor. În contextul actual, sănătatea a devenit principala preocupare, iar una dintre priorităţile noastre ca furnizor de asigurări de viaţă şi de sănătate este să contribuim la protejarea sănătăţii şi prevenirea bolilor. Investiţia noastră în Apeiron reprezintă o opţiune importantă pe termen lung, prin care ne respectăm promisiunea “să protejăm ceea ce contează”, având în acelaşi timp în vedere îndeplinirea obiectivelor noastre economice“, a declarat Elisabeth Stadler, Directorul General al Vienna Insurance Group.

Grupul a implementat deja o serie de măsuri care vizează promovarea sănătăţii şi bunăstării, in cadrul programului său de management “Agenda 2020”, intensificându-şi operaţiunile în segmentul asigurărilor de sănătate. Achiziţia unui pachet de acţiuni la Apeiron prin participarea la o majorare de capital este în linie cu această orientare şi se integrează în strategia generală a Grupului.

Astfel, studiul clinic de fază II pentru testarea unui vaccin anti-Covid-19 dezvoltat de Apeiron se bazează pe rezultatele cercetărilor desfăşurate de companie asupra virusului SARS. Compania menţionează că au fost deja lansate studii clinice. Dezvoltat de o echipă din care face parte şi reputatul cercetător austriac Josef Penninger, medicamentul APN01 a fost produs ca răspuns la primul focar de SARS din 2003, pentru a trata leziunile pulmonare acute şi sindromul respirator; acesta din urmă este principala cauză de deces în cazurile de Covid-19.

“APN01 este una dintre puţinele abordări terapeutice care ţinteşte coronavirusul şi în acelaşi timp unul dintre cele mai avansate medicamente pentru tratarea Covid-19. Dacă rezultatele studiului clinic vor fi pozitive, probabil va fi posibil să accelerăm procesul de aprobare în Europa şi să introducem rapid medicamentul pe piaţă. De aceea, suntem încântaţi să avem Vienna Insurance Group drept investitor ancoră în urma participării la majorarea de capital a companiei noastre. Le suntem foarte recunoscători pentru sprijin şi pentru contribuţia lor la combaterea pandemiei de coronavirus“, a declarat Peter Llewellyn-Davies, CEO al Apeiron Biologics AG.

APN01 imită receptorul ACE2, pe care virusul SARS îl foloseşte pentru a infecta celulele, iar acest lucru împiedică virusul să se ataşeze de acestea. Datorită mecanismului său dual, medicamentul protejează, de asemenea, ţesutul pulmonar împotriva infecţiilor cauzate de virus. În prezent, medicamentul este testat în Austria şi în alte câteva ţări europene, ca parte a unui studiu clinic şi a fost administrat unui grup iniţial de pacienţi cu Covid-19.

“În colaborare cu alţi cercetători, laboratorul nostru a obţinut primele dovezi in vivo că proteina ACE2 este receptorul cheie pentru SARS-CoV-2 şi are potenţialul de a proteja plămânii. Mă bucur că potenţiala utilizare a APN01 [formă solubilă a proteinei ACE2] în tratamentul pacienţilor cu Covid-19 este testată în studiile clinice pe baza cercetărilor noastre de decenii. Investiţia făcută de VIG Holding va juca un rol substanţial în dezvoltarea acestui medicament candidat, dar şi în sprijinirea eforturilor

noastre cruciale de a găsi tratamente eficiente în lupta împotriva Covid-19 “, a explicat Profesorul Josef Penninger, fondator Apeiron şi membru în Consiliul de supraveghere al companiei, profesor la University of British Columbia.

Specializată în descoperirea, dezvoltarea şi comercializarea de imunoterapii noi pentru cancer şi boli respiratorii. Fondată în 2003 de profesorul Josef Penninger, Apeiron Biologics AG este o companie privată europeană de biotehnologie cu sediul la Viena,

Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) este principalul expert pe piaţa asigurărilor în Austria precum şi în Europa Centrală şi de Est, se precizează în comunicatul citat.