Ministrul Muncii a discutat la Bonn cu angajaţii români nemulţumiţi

Violeta Alexandru, Ministrul Muncii şi Protecţiei Socials-a deplasat de la Berlin la Bonn, pentru a discuta direct cu angajaţii români nemulţumiţi de condiţiile de muncă din Germania.

“De la Berlin, după două zile în fermele din zonă alături de români şi în discuţii terminate cu angajamente clare din partea miniştrilor germani pe care i-am văzut, m-am urcat în maşină şi am plecat la Bonn. (…) Am ajuns la Bonn. Aici unde mi-au fost semnalate probleme. Cea mai bună sursă de informare – direct de la oameni. Cea mai bună abordare: răspuns prompt şi rezolvate problemele, pentru ca toţi românii care muncesc în Germania să lucreze liniştiţi, sănătoşi şi încrezători în angajatorii germani serioşi”, a transmis Violeta Alexandru, pe Facebook.

Violeta Alexandru a apreciat că rezultatele discuţiilor pe care le-a avut la Berlin se vor concretiza în condiţii mai bune pentru muncitorii români din Germania.

“Ştiu bine ce rezultate am obţinut în aceste zile la Berlin pentru că am fost ascultată şi respectată de miniştrii germani, am trecut prin tot ceea ce este important pentru munca românilor de aici. Intenţia mea este să tratez şi eu cu respect colaborarea de lungă durată între România şi Germania. Ştiu că multe lucruri se vor rezolva imediat, pentru altele (care vin din spate, nerezolvate) avem un plan de lucru, eu şi inimstrul Muncii Hubertus Heil. Vom face ceea ce ne-am angajat să facem pentru români şi vom evalua stadiul măsurilor cu proxima vizită în România pe care Ministrul Muncii din Germania a decis, după discuţia noastră, să o facă în doar câteva luni la Bucureşti. Ştiu bine care sunt rezultatele acestor două zile pline, rezultate care se vor vedea în condiţiile de muncă, dar şi în promptitudinea cu care se vor verifica sesizările oricărui muncitor – inclusiv român care lucrează în Germania. Zile în care nu am stat o clipă degeaba. Ştiind cum s-a muncit în aceste zile, nu accept îndrumări ‘de bine’ de la nimeni”, a transmis Violeta Alexandru.

Tudor Polak, Secretarul de stat din Ministerul Muncii, a arătat sâmbătă că aproximativ 26.000 – 27.000 de români au plecat în ultima perioadă cu curse charter în Germania pentru a lucra în agricultură însă nu au fost primite sesizări cu privire la eventuale abuzuri.

“Doamna ministru (Violeta Alexandru, ministrul Muncii, n.r.) şi-a dorit să meargă în Germania pentru a vedea dacă suspiciunile care au apărut în presă în ultima perioadă se confirmă. Din informaţiile pe care le avem sunt undeva în jur de 26.000 – 27.000 de cetăţeni români care au plecat cu curse charter în ultima perioadă în Germania pentru a lucra în agricultură. Din informaţiile pe care noi le avem şi din întâlnirile pe care le-am avut cu ataşaţii de muncă care sunt pe fiecare ambasadă în parte, noi nu am primit sesizări asupra abuzurilor la care sunt supuşi cetăţenii sau lucrătorii români”, a afirmat sâmbătă Tudor Polak la Digi24.